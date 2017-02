Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Den Haag neemt afscheid van Van Aartsen

37 min geleden

DEN HAAG - Na een lange carrière in de politiek gaat Jozias van Aartsen met pensioen. Hij neemt donderdag na negen jaar afscheid als burgemeester van zijn geboortestad Den Haag. Van Aartsen (69) was eerder minister en VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer.