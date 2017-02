Duitsland rolt Nederlandse plofkraakbende op

Twee verdachten, mannen van 42 en 26, hadden in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd een geldautomaat in de plaats Hagen te kraken. Dat lukte niet, er kwam geen explosie. Ze werden kort erna opgepakt. Daarbij werd een van de twee gebeten door een politiehond. Na die mislukte kraak werden drie handlangers (31, 30 en 24) opgepakt in een parkeergarage in Duisburg.

De politie heeft vijf garageboxen in Hagen, Wuppertal, Duisburg, Dormagen en Keulen en een woning in Duisburg doorzocht. Daarbij zijn twee auto’s, een kleine vrachtwagen, twee scooters, gasflessen en kraaienpoten in beslag genomen. Het onderzoek naar de groep was in oktober begonnen.

In Duitsland zijn de laatste jaren veel plofkraken geweest. Die worden vaak gepleegd door Nederlanders. Na hun daad gaan ze er op hoge snelheid vandoor in razendsnelle auto’s, zoals Audi’s. Daarom wordt wel gesproken over de Audi-bende. Om aan de politie te ontkomen halen de criminelen gevaarlijke toeren uit. Daarbij zijn al meerdere Nederlandse plofkrakers om het leven gekomen.