’Honden die bijten moeten dood’

’One-strike’-maatregel voor bijthonden

46 min geleden

AMSTERDAM - Honden die mensen of andere honden bijten met ernstige verwondingen of de dood als gevolg, moeten geëuthanaseerd worden. Dat adviseert de Raad voor de Dierenaangelegenheden (RDA) in een rapport dat deze week werd aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn (Economische Zaken).