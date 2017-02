4 jaar cel Eindhovenaar voor drugsdelicten

De rechtbank Oost-Brabant acht de man schuldig aan het medeplegen van de uitvoer van een grote hoeveelheid cocaïne, de handel en het vervoer van hennep ten behoeve van coffeeshops en het bezit van 3,7 kilo hennep en 11,5 kilo hasjiesj. Daarnaast had de verdachte volgens de rechtbank 12,2 kilo apaan in bezit, een grondstof die gebruik wordt voor het maken van amfetamine. Verder heeft hij ruim 73.000 euro witgewassen, aldus het vonnis.

Een 54-jarige Waalwijker, eveneens verdacht van betrokkenheid, krijgt een celstraf van een maand voor xtc- en wapenbezit. Volgens de rechtbank zijn er onvoldoende bewijzen dat hij drugs aannam en opsloeg.

Een derde verdachte, uit Assendelft. is vrijgesproken. De officier van justitie beschuldigde hem ervan in oktober 2015 met zijn taxi drugs te hebben afgeleverd in een loods in Best, maar daarvoor was geen bewijs.