Hetze tegen meisje dat naaktfoto Onur verspreidde

Op internet wordt het 15-jarige meisje publiekelijk aan de schandpaal genageld. Op het Facebookprofiel van het meisje, dat woensdag offline is gehaald, stonden tientallen haatberichten. „Wat ging er in jouw kop om?”, was er één. Een ander schreef: „Deze meid is zo kapot ziek in haar hoofd.”

Slechts een enkeling keurde de veroordeling van het meisje af. „Als jullie zo doorgaan met haten en schelden op dat meisje, dan is zij straks de volgende die zelfmoord pleegt”, schreef een jongen.

Vrienden en medestudenten van de jongen wezen het meisje volgens het AD direct aan als schuldige. De voormalig klasgenote van Onur, die moeilijke jaren achter de rug zou hebben, woont inmiddels niet meer in Enschede en was vorig jaar aan de jeugdzorg toevertrouwd.

Onur wordt deze week in de Turkse plaats Adana begraven. Daar komt zijn familie vandaan. Na de terugkeer van de familie zal er in Enschede een herdenkingsdienst gehouden worden.