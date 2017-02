Politiechefs stappen op

Dat melden goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf en is bevestigd door Jannine van den Berg, de hoogste baas van de Landelijke Eenheid. Het is de tweede keer binnen korte tijd dat een chef binnen de Landelijke Eenheid de functie neerlegt. In november gebeurde dat ook na een rapport over de problemen binnen de DBB.

Het rommelt al langer binnen de Landelijke Eenheid, zo waren er grote problemen bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) en de antiterreur eenheid DSI. Over de relatie tussen het opstappen van de twee chefs en de problemen binnen de Landelijke Eenheid zegt Van den Berg:

„Er ligt een flinke opgave bij de Landelijke Eenheid. Ik kijk goed naar wie mij daarbij kan helpen. Het moeten geen starters zijn.” Volgen de baas van de Landelijke Eenheid is er veel beweging in de top van de politie en is dat nodig. Er zijn flinke slagen gemaakt inmiddels om de situatie binnen de Landelijke Eenheid te verbeteren. Van der Plas gaat zich op cybercrime richten en Baeten op het versterken van de relatie tussen politie en defensie.

