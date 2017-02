Wilders eist duidelijkheid over wat is gelekt

Wilders zei dat donderdagavond, nadat hij eerder die dag had besloten af te zien van flyeren en ander openbaar campagnevoeren. Hij vraagt zich af wat er is gelekt, en met wie dat is gedeeld. Hij zegt het te moeten weten om het vertrouwen te kunnen herstellen.

„Zeker bij bijeenkomsten waar honderden onschuldige mensen komen wil ik echt het zekere voor het onzekere nemen”, aldus Wilders. „Het is geen wantrouwen naar het kabinet.” Hij zegt wel van plan te zijn mee te doen aan twee geplande tv-debatten midden maart.

Zijn vertrouwen in de dienst die hem al meer dan tien jaren beschermt, heeft een knauw gekregen. „Dat ik in z’n algemeenheid in die dienst ook wel mijn vraagtekens heb - het gaat niet over individuele mensen - ik denk dat dat toch wel te billijken is.”