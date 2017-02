Storm teistert ook snelle trein

Daardoor reed de IC Direct niet en moest de Thalys omgeleid worden. Op andere trajecten voerde ProRail uit veiligheid snelheidsbeperkingen in. Ook werd soms een perron deels afgesloten wegens gevaar van rondvliegend materiaal.

NS had de dienstregeling bij voorbaat al flink aangepast met minder vertrekken. „Reizigers waren goed geïnformeerd, dus de meesten hielden rekening met drukte en vertraging. Velen bleven thuis”, aldus de woordvoerder.

Chaos op Schiphol

De storm zorgde ook tot diep in de avond voor chaos op Schiphol. Honderden vluchten werden geannuleerd, duizenden reizigers strandden of liepen uren vertraging op. Slechts een enkele baan was beperkt open voor starts en landingen. Een vliegtuig met 59 mensen aan boord is donderdag op Schiphol door het landingsgestel gezakt en naast de baan terecht gekomen.

Veel piloten besloten na een doorstart uit te wijken naar een andere luchthaven in onder andere Duitsland. De luchtverkeersleiding moest alle zeilen bijzetten. Passagiers aan boord stonden vaak doodsangsten uit door de heftige turbulentie. Ernstige incidenten hebben zich in de lucht en op het spoor door de storm niet voorgedaan, aldus Schiphol en NS.