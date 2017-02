Met zijn uithaal naar luie sociaaldemocraten reageert de partijvoorzitter op kritiek uit eigen gelederen. Meerdere Kamerleden mopperen op Spekman. Volgens hen is hij niet te harden als hij de wekelijkse fractiebijeenkomst bezoekt. Als hem vragen worden gesteld over de campagne, schiet hij uit zijn slof. „Hij kan werkelijk niks hebben”, zegt een van hen bezorgd. „Het is onnodig”, veroordeelt een ander hem.

Spekman zelf slaat terug. „Ik ben altijd zo”, laat hij schouderophalend weten. „Ik probeer gewoon iedereen op te zwepen. De Kamerleden die ermee stoppen moeten óók campagne voeren”, vindt hij. „Ik wil simpelweg dat iedereen zich de benen uit het lijf loopt voor de partij.”

De PvdA heeft het dezer dagen niet makkelijk. In de peilingen staat de partij op een schamele twaalf zetels. De sfeer op de PvdA-burelen is dan ook veelal bedremmeld. Anderen koesteren nog de hoop dat hun cluppie – net als de vorige keer – vlak voor de stembusgang als een feniks uit de as zal herrijzen.

„De verkiezingen? Daar heb ik geen hoge verwachtingen van.” Kamerlid Henk Leenders windt er geen doekjes om. Hij stort zich de aankomende weken naar eigen zeggen nog ’vol vuur’ op de campagne in Brabant, maar zegt: „Wat we nu moeten doen, is de schade beperkt houden.”

PvdA-Europarlementariër Paul Tang is ook niet bepaald monter. Hij wil dat zijn partij nu echt gaat samenwerken met andere linkse partijen. „We moeten elkaar dit keer niet laten vallen. Ik zou zelfs willen pleiten voor een minderheidsregering over links.”

„De verkiezingen worden voor ons dramatisch”, voorspelt een Kamerlid dat zijn ei alleen anoniem kwijt wil. Hij denkt dat kiezers weinig trek hebben in de PvdA omdat de uitgestippelde koers de verkeerde is. „We zetten geen stappen vooruit, maar juist naar achteren. We leunen bijvoorbeeld weer helemaal tegen de vakbonden aan, terwijl ook zij op uitsterven staan.”

Staatssecretaris Sharon Dijksma, die dit jaar in de kern van het PvdA-campagneteam zit, sombert niet. Zij denkt dat de echte strijd nog moet losbarsten.