Franken al gewaarschuwd door OM

Beveiligingsexperts van justitie zagen in de bezoeken een extra risico en waarschuwden Peter R. de Vries, de zussen van Holleeder en diens ex-vriendin, die alle vier door Holleeder worden bedreigd. Dat was nadat bij een cel-inspectie was geconstateerd dat mr. Franken schrijfsels van een vrouw aan Holleeder had binnengesmokkeld. Ook is hierover een alarmerende brief door de hoofdofficier van justitie aan de Deken van de Orde van Advocaten gestuurd.

Beveiligingsmedewerkers van het OM lieten aan De Vries en aan de zussen Holleeder weten woedend te zijn over het gedrag van Franken en het lekken van informatie via advocatenpost als een groot veiligheidsprobleem te zien.

