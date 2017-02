Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

In de loods stonden vele duizenden liters chemicaliën opgeslagen.

Drugslab Leende een van de grootste ooit

LEENDE - Een drugslaboratorium dat donderdagochtend werd ontdekt op een boerenbedrijf in Leende (Noord-Brabant) is een van de grootste ooit in Nederland. Een politiewoordvoerder heeft dat vrijdag gezegd na een inventarisatie van de de productiecapaciteit.