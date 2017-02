Tandartsen moeten vastgestelde tarieven rekenen tot een bepaald maximum voor het plaatsen van een kroon, maar de Tandartsencombinatie Geertsema vond dat niet genoeg.

Hij rekende patiënten daarnaast nog eens bedragen van minimaal 200 euro als ’toeslag kwaliteit’, ’diversen’ of ’cosmetische behandeling’. Dat is volgens de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) in strijd met de wet, daarom volgt een boete.

Meer dan eens

Zeker 300 patiënten hebben van begin 2014 tot november 2014 deze vergoeding betaald, bleek uit onderzoek na vier meldingen die de toezichthouder binnen kreeg. Sommigen zelfs meer dan eens. Op de rekening zette hij de Groningse tandarts een declaratiecode die niet bestaat, K30.

Omdat zorgverzekeraars niet de hele behandeling vergoedden, kwam het bedrag voor de rekening van de patiënt. Patiënten waren inclusief btw al gauw 242 euro meer kwijt dan nodig. Dat kwam dus nog bovenop het maximum tarief voor het plaatsen van een kroon van ongeveer 246 euro. Vaak liet de tandarts de toeslag ook contant afrekenen.

Tienduizenden euro’s

Volgens het toezichtrapport heeft Tandartsencombinatie Geertsema 365 keer toeslagen ontvangen. Zo hebben patiënten ten onrechte 75.448 euro (inclusief btw) te veel betaald. Dat is een flinke bijverdienste geweest op het norminkomen van tandartsen dat rond de 110.000 euro ligt.

Volgens de tandarts heeft hij toeslagen gerekend omdat hij extra tijd kwijt was om een ’excellente kroon’ te plaatsen. Ook dat is niet toegestaan volgens de toezichtregels.

Melden

De NZa riep in de afgelopen jaren patiënten vaker op alert te zijn op mogelijke toeslagen die tandarts in rekening brengen en vraagt burgers nogmaals hun twijfels te melden.

Vorig jaar kreeg de toezichthouder ook signalen dat tandartsen via schimmige tussenbv’s winst maken ingekochte materialen (waar ze geen winst op mogen maken).