‘Mensensmokkel steeds vaker per trein’

De dienst heeft geen harde cijfers, maar ziet in haar onderzoeken dat door de toegenomen grenscontroles op de snelwegen smokkelaars hun toevlucht kiezen tot het spoor. Vanuit Italië zouden veel Eritrese migranten op deze manier naar het noorden reizen. Die komen vaak ook in Nederland terecht, na Syrië is het Oost-Afrikaanse land het belangrijkste herkomstland van asielzoekers.

Verstoppen

Bij controles op spoorwegen vanuit de Balkan werden zelfs speciaal geprepareerde tankwagons gevonden, die zo waren aangepast dat migranten snel in- en uit kunnen stappen. Dit gebeurt met name op spooremplacementen waar treinen stoppen voor onderhoud. Maar migranten verstoppen zich ook tussen grote machines en onder auto’s die op diepladers worden vervoerd en in dichte wagons. Voor het transport zou tot duizend euro per persoon worden gevraagd.

Europol begon een jaar geleden met een project om de georganiseerde misdaad rond mensensmokkel beter in zicht te krijgen. Eerder meldde de dienst al dat steeds meer bendes die in andere criminele sectoren actief zijn, een ‘afdeling’ mensensmokkel opzetten.

Hoewel er vorig jaar veel minder mensen gesmokkeld werden, omdat door de Turkijedeal de vluchtelingenstroom iets afnam, kregen de samenwerkende speurneuzen wel veel meer verdachten in het vizier: een kleine achttienduizend. Die worden lang niet allemaal in de kraag gevat. Vorig jaar werden met samenwerking van Europol tweeduizend onderzoeken opgestart. Hoeveel verdachten er zijn aangehouden, laat Europol onvermeld in het jaarverslag van haar afdeling mensensmokkel.

In Oostenrijk worden vrachttreinen sinds december strenger gecontroleerd.