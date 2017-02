Blok: ’Veiligheid Wilders was niet in gevaar’

„In 2015 zijn twee mensen op non-actief gesteld die actief waren in de beveiliging van de heer Wilders vanwege financiële malversaties”, vertelde Blok. „Daar is ingegrepen om te zorgen dat de heer Wilders zijn werk veilig kan doen.” Het gaat volgens hem om twee mensen die „in de fysieke schil rond Wilders” zaten.

Die informatie was hem naar eigen zeggen ’recent’ ter ore gekomen. „Het is niet zo dat ik uit mijn hoofd alles weet wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Ik ben ook maar een mens, maar ik zit wel bovenop deze ontwikkelingen. Die vind ik heel erg belangrijk.”

Veiligheid

Volgens Blok was de veiligheid van Wilders nooit in gevaar. „Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn werk veilig kan doen net als andere politici.”

De VVD-bewindsman wilde niet ingaan op de vraag of Wilders zelf wist dat de heren op non-actief zijn gesteld. „Wij informeren de heer Wilders naar alle vermogen op ontwikkelingen met betrekking tot zijn veiligheid, ik ga niet in detail op wat wij met hem bespreken”, zei hij.

Regie

Blok geeft toe dat het functioneren van de dienst „niet goed genoeg ging” en dat er daarom reeds een traject in gang is gesteld om daarin verbeteringen aan te brengen. Op de vraag of Blok de regie in handen heeft, antwoordde hij: „We zijn volop bezig met deze zaak en dan kan het zijn dat er feiten boven tafel komen want daarvoor doen we onderzoek. Het is niet zo dat je met je vingers knipt en alle feiten op tafel hebt.”

