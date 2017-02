Celstraf én vrijspraak vermeende terrorist

De rechtbank in Arnhem legde hem voor die laatste twee feiten drie jaar gevangenisstraf op. Die straf is vanwege de gedeeltelijke vrijspraak lager dan de zeven jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist.

Naar het oordeel van de rechters is het voorbereiden van een terroristisch misdrijf niet bewezen. Hij had weliswaar stoffen verzameld voor een bom, maar niet duidelijk is of hij ook een terroristisch doel beoogde.

Het dreigen met een aanslag op een politiebureau en enkele IS-gerelateerde berichten op zijn Facebookpagina zijn volgens het vonnis onvoldoende aanleiding om hem aan terrorisme te koppelen. Hij koesterde een grote wrok tegen een wijkagent en wilde het explosief laten afgaan op een plek waar de wijkagent zou zijn. De verdachte zou dit al eerder van plan zijn geweest. Na zijn vrijlating uit voorarrest voor een vergelijkbare zaak begon hij meteen weer met het maken van een bom.