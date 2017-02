Waar mag Marianne stage komen lopen?

En dat leidt tot grote frustraties bij de dame uit Hengelo. „Ik heb zeker twee derde van mijn leven gehad en wil toch nog ’effe’ door. Het leven houdt toch niet op nu?”, zegt ze. De ommezwaai kwam een maand geleden tot stand. „Mijn auto was kapot en ik stond er zo naar te kijken en dacht: dat zou toch mooi zijn, als ik die zelf zou kunnen repareren?”

Ze heeft de aanmelding voor de opleiding aan het ROC de deur uit gedaan. Het enige dat rest is het regelen van de vereiste stageplek. En dat is lastig, want niet alleen haar leeftijd werkt niet mee, ook haar cv is magertjes: ze heeft geen enkele ervaring met het sleutelen aan auto’s.

Marianne is inmiddels zeventien bedrijven langs gegaan, maar zonder succes. „Ze staan je echt aan te kijken alsof je gek bent. Vaak vragen ze of ik voor mijn zoon of dochter kom, maar als ik dan zeg dat ik zelf stage wil komen lopen, loopt het op niks uit. De opmerking dat ik te oud ben, kunnen ze nog net inslikken, maar het straalt er vanaf.”

Toch houdt ze stug vol. De Hengelose wil zo snel mogelijk aan de slag en vindt het zelfs ’geen probleem’ om het minimumloon te verdienen. „Mensen zeggen vaak tegen me: ga toch lekker van je oude dag genieten. Je bent dus blijkbaar na je zestigste al uitgerangeerd. Ik heb mijn beestjes en mijn moestuin, dus ik vermaak me prima, maar ik hou me daar liever na mijn tachtigste pas mee bezig.”