Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Carnaval en vakantie veroorzaken lange files

28 min geleden

BADHOEVEDORP - Op de wegen in het zuiden van Nederland is goed te merken dat het carnaval en de voorjaarsvakantie in aantocht zijn. Aan het eind van de vrijdagmiddag stond er volgens de verkeersinformatiedienst VID bijna 300 kilometer file.