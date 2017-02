premium

Grote brand bij autobedrijf Texel

52 min geleden

Den Burg - Bij een autobedrijf aan de Schilderend in het Texelse dorp Den Burg is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand is uitslaand. Er wordt aangeraden om ramen en deuren in de buurt gesloten te houden vanwege de rookontwikkeling.