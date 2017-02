CDA’er opgepakt voor megadrugslab Leende

Het laboratorium, dat volgens de politie meer weg heeft van een drugsfabriek, is een van de grootste in Nederland ooit gevonden. Een speciaal voor drugsproductie ingerichte schuur bood onderdak aan vele tientallen jerrycans, vaten en containers. Gezamenlijke inhoud: 22,5 duizend liters drugschemicaliën.

Specialisten schatten dat laboranten dagelijks 150 kilo MDMA en 100 kilo amfetamine konden produceren. Omgerekend zijn dat 1,2 miljoen pillen. Onderzoek moet uitwijzen wat de totale miljoenenomzet is geweest en welke rol Van der P. speelde.

Al eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat de politie een productieruimte van verboden middelen aantreft op het erf van Van der P. Zo ontdekte men in 2012 een hennepkwekerij nadat een schuur in vlammen opging. Ook 67 caravans gingen hierbij verloren.

CDA-vicevoorzitter Van Veldhuizen: „Hij verhuurde die ruimte destijds. Wat nu is ontdekt, is een heel ander verhaal. Dit is allesbehalve waar wij voor staan.”

’Nooit iets van een lab gemerkt’

Bij de entree van het erf staat een dag na de vondst van het drugslaboratorium een aantal teleurgestelde carnavalisten. Het zijn jongemannen van carnavalsvereniging De Lolmakers. Maandenlang bouwden zij nota bene op het terrein van Van der P. aan een praalwagen. Dit weekeinde had die moeten schitteren tijdens de parade in Leende.

„We waren bezig aan de laatste loodjes, maar mogen niet meer bij onze wagen komen. Te gevaarlijk en bovendien een plaats delict, zo oordeelt de politie. Zelf hebben we nooit iets van een lab gemerkt”, zegt Bas Bunthof. Noodgedwongen moet de vereniging deelname aan de optocht aan zich voorbij laten gaan. „We balen er enorm van. Al hebben we wel bij wij ze van uitzondering het aanbod gekregen om mee te doen aan een optocht, die over een paar weken in oss gehouden wordt. We beslissen later of we daaraan meedoen.”