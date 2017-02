Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Ontsnapte handboei-boef gepakt

31 min geleden Mick van Wely

ROTTERDAM - Grote opluchting bij de politie. De speciale eenheid Fast NL heeft de in januari dit jaar ontsnapte crimineel Elias A. (24) getraceerd en opgepakt. De levensgevaarlijke man die vastzat voor onder meer twee schietincidenten en ontsnapte met de boeien aan een hand, is vrijdagmiddag in Etten-Leur aangehouden door een zwaar bewapend arrestatieteam.