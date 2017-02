PvdD doet toch mee aan tv-debat

De PvdD wilde eigenlijk alleen meedoen aan het debat als eerder gemaakte afspraken over de opzet zouden worden aangepast, maar dat wilde de NOS niet. Maar Thieme twitterde later dat ze toch meedoet: „Zojuist NOS laten weten: we doen gewoon mee met tv-debat.”

’Blij met belissing van Thieme’

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff laat op de website van de omroep weten dat hij blij is met de beslissing van Thieme. Volgens hem is de NOS altijd duidelijk geweest over de opzet van de uitzending.

Eerder was er onenigheid tussen de NOS en Thieme over deelname aan het radiodebat van de omroep tussen lijsttrekkers dat vrijdag werd gehouden. De lijsttrekkers van negen grotere partijen kregen de gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan, maar Thieme zat daar niet bij. Ze mocht wel een boodschap opnemen die dan zou worden uitgezonden, maar dat wilde de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren niet.