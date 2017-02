premium

Jonge Geert, Mark en Sybrand in verkiezingsspotje CDA

Gisteren, 23:52

Een opvallende verkiezingsspotje van het CDA is vrijdag de wereld ingeslingerd. Daarin is te zien hoe een jonge Mark Rutte, Geert Wilders en Sybrand Bruma in 1974 aan het spelen zijn op het strand. Daarbij is, hoe kan het ook anders in een spotje van het CDA, Sybrand de verstandigste van de drie.