Wilders-wachter weer doorgelicht

Dat zegt Jannine van den Berg, hoofd van de Landelijke Eenheid. Dat had allang gebeurd moeten zijn, wat Wilders zelf betreft. „Het is een enorme, ongekend grote puinhoop”, zegt de PVV-leider in reactie op het feit dat er nog eens twee lijfwachten van de DBB over de schreef zijn gegaan. De broers El M. zijn eind 2015 geschorst vanwege financiële malversaties.

„De betrokken Marokkanen uit mijn team hebben informatie over procedures van de DBB, hun werkwijze, geheime informatie, mijn routines en die van de DBB. Ook weten ze van mijn safehouse en over mijn privéleven”, zegt Wilders. Het is volgens hem onbekend of er wel of niet informatie is gedeeld of verkocht.

De maandag opgepakte beveiliger Faris K. moest, toen hij in 2008 ook al werd veroordeeld voor lekken, als straf andere politieagenten lesgeven over het gevaar van lekken en hun vertellen over zijn eigen ervaringen.

Wilders noemt het ’waanzin’ dat mensen met een veroordeling nog in zijn team konden zitten. „Ze kwamen nota bene in mijn woning.”

Lees het hele verhaal: ’Begrip voor zorg Wilders’ (Premium)