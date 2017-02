Verhoevens ’Elle’ wint César voor beste film

De thriller was in totaal elf keer genomineerd bij de Franse Oscars. Verhoeven greep onder meer mis bij de categorieën beste regie, beste mannelijke bijrol en beste vrouwelijke bijrol.

Het was voor Huppert de tweede maal dat zij het beeldje won. De 63-jarige actrice, die in Elle een vrouw speelt die achter haar verkrachter aan gaat, was voor de zestiende keer genomineerd.

Veel prijzen

Verhoevens film is bezig met een ware zegetocht langs het wereldwijde filmprijzencircus. In januari won de controversiële thriller twee Golden Globes, een voor beste buitenlandse film en de andere ging naar Huppert voor beste actrice.

Begin februari viel Elle opnieuw in de prijzen, toen in Spanje. Daar werd de film onderscheiden met een Goya voor beste Europese film. De Goyas zijn de belangrijkste Spaanse filmprijzen.