Alle 13 Goed!

1. Bedenk je van tevoren waar je carnaval gaat vieren: in Bourgondisch of Rijnlands gebied? Pas je outfit aan de locatie aan. In Limburg kan het niet gek genoeg. Gebruik schmink, zet een pruik op. In Brabant is een boerenkiel en een das met de lokale kleuren vaak voldoende. Waar je ook heen gaat, kom niet in je normale kloffie.

In Den Bosch hoeft het niet zo uitbundig. Een kiel en een gekleurde wollen sjaal volstaan. Foto: ANP

2. Platte humor? Een penispak is vaak echt niet grappig.

3. Wat er ook gebeurt, ga niet verkleed als horrorclown.

4. Natuurlijk worden veel mensen dronken, maar dronken worden is niet het hoofddoel van carnaval.

5. Hetzelfde geldt voor vreemdgaan. Uit veel onderzoekjes zou blijken dat half Brabant en Limburg met een ander staat te tongen. Maak er geen sport van.

6. En onthoud altijd: blijf met je handen van alle vrouwen af. En ook van alle mannen, al ligt dat minder gevoelig.

7. Den Bosch viert het carnaval van de omgekeerde wereld. Gebruik daar niet de begroeting alaaf.

8. In Limburg ’sjoenkele’ ze liever, dan dat ze polonaise lopen: haak je armen door die van je buren of legt ze op hun schouders en ga van links naar rechts.

Schmink hoort erbij tijdens het op Venetiaanse leest geschoeide Limburgs carnaval in Limburg. Foto: Beeld werkt/ANP

9. Leer een paar worden dialect: wie weet is de Limburger na je inzet bereid tot een gesprekje.

10. Een dj die het in zijn hoofd haalt om ’Er staat een paard in de gang’ te draaien, wordt met pek en veren verbannen uit de provincie.

Zoek op YouTube wat nummers van het lokale carnvalshitjeskanon op. Vooral in Limburg handig.

11. Ga je naar Limburg? Schaf thermo-ondergoed aan. De meeste festiviteiten vinden buiten plaats.

12. Lachen mag, maar huilen ook. Carnaval is een emotioneel feest. Mensen gaan buiten de sfeer van alledag. Kijk niet gek op als er ergens een traantje wordt weggepinkt, maar sla gewoon een vriendelijke arm om iemand heen.

13. Een local vertelt graag over de plaatselijke carnavalstraditie. Toon wat interesse: „Boerenbruiloft? Metworstrennen? Raad van Elf? Goh, vertel eens…”