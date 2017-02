Broers centraal in miljoenenfraude

Een ’loanback-constructie’ wordt het genoemd, waarbij Omar en Abdenouar El M. en twee broers betrokken zouden zijn geweest.

De vier broers uit Almere, Utrecht, Hoofddorp en Alkmaar kochten woningen die werden betaald met geld dat vanaf buitenlandse rekeningen werd overgeschreven.

Vervolgens werd de broers op papier een hypotheek aangeboden door een investeringsmaatschappij uit Curaçao. Die was volgens de opsporingsdienst FIOD van de oudste broer, een 48-jarige man uit Almere. Deze man en zijn vrouw bezaten zeker twee miljoen euro aan banktegoeden en onroerend goed in het buitenland.

Volgens het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie was de 48-jarige man uit Almere in 2003 ook al in beeld voor beleggingsfraude. Hij werd in 2003 veroordeeld tot drie jaar en zes maanden cel. Woordvoerder Valentie Hoen van het Functioneel Parket noemt de zaak rond de woningfraude ’een zeer groot onderzoek’.

Interessant is dat Abdenouar El M. of ’Anouar’, zoals hij bij de DBB wordt genoemd, voorkomt in de ’Panama Papers’. Miljoenen vertrouwelijke documenten van de juridische en zakelijke dienstverlener Mossack Fonseca in Panama lekten in 2015 uit, waardoor constructies van witwassen en belastingfraude bloot kwamen te liggen. De naam van El M. uit Alkmaar wordt hierin gelieerd aan een Zwitsers bedrijf.

Opvallend is dat nog meer familieleden van de broers zijn opgepakt. In Breukelen bestieren leden van de familie El M. een slachthuis. Daar werden in 2016 invallen gedaan wegens grootschalige fraude met vlees. Een van de broers in het Curaçao-onderzoek is ook in deze zaak verdachte. De screening bij de DBB lijkt dus totaal gefaald te hebben. De drie DBB-leden hadden hier nooit een baan mogen krijgen.