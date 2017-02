Dat blijkt uit de overvalcijfers van 2016 die door de Nationale Politie aan De Telegraaf zijn verstrekt. Werden er in 2015 nog slechts twee waardetransporten overvallen, in het afgelopen jaar waren dat er negen.

„Daarbij wordt net als bij plofkaken veel geweld gebruikt. Zo gebruikten overvallers een handgranaat en dwongen ze een geldtransporteur tot het dragen van een bomvest. Uiteindelijk bleek het om een nepbom te gaan, maar de impact was enorm”, zegt de nationale overvalcoördinator Jos van der Stap. Een geslaagde overval van een waardetransport kan meerdere tonnen aan euro’s opleveren.

De politie voert nauw overleg met geldtransporteurs om de veiligheid van de transporten te verbeteren. Doel is door beveiligingsmaatregelen sneller alarm te kunnen slaan en overvallen met explosieven en zware voertuigen door technische middelen te vertragen. Wat dat precies voor maatregelen zijn wordt niet bekend gemaakt. Voor zware overvallen is zelfs de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie inzetbaar. Dat zijn leden van arrestatieteams en antiterreurgroepeen.

Buschauffeurs hebben het meest te vrezen. In 2016 verdubbelde het aantal overvallen in het openbaar vervoer van 12 naar 26. Busmaatschappijen zijn al zover dat ze het contante geld uit de bussen bannen. Van der Stap: „Het gaat maar tientjes en het zijn daders van 15 of 16 jaar. Het zijn vrijwel allemaal impulsovervallen. Het besluit wordt ineens genomen.”

Ook de overvallen op maaltijdbezorgers stegen. In 2017 waren 59 bezorgers de klos, tegenover 45 in het jaar ervoor. „We dringen er bij de horeca op aan om niet met cash te werken. Betalen via Ideal is veel veiliger. Een pilotproject met bodycams op kleding van bezorgers heeft goed uitgepakt. We proberen dit nu landsbreed te promoten.” Een bodycam kan beelden van overvallers opleveren en bovendien een preventief effect hebben.

Het totaal aantal overvallen kelderde opnieuw. Nu van 1236 naar 1132 zaken. In 2012 waren het er nog 1982 per jaar. Een derde van de zaken betrof nu woningovervallen. „De zaken met de grootste impact. Vooral voor ouderen een onvoorstelbaar heftige ervaring’, zegt Van der Stap. Vijf keer leidde een woningoverval tot de dood van een slachtoffer. Een van hen was 89 jaar.

Als reden voor de algehele daling van het aantal overvallen noemt Van der Stap de hoge prioriteit die aan de zaken wordt gegeven bij de politie, veel uitgebreider sporenonderzoek op de plaatsen delict en het beter benutten van camera’s. De politie brengt met het project ’Camera in beeld’ in kaart waar beveiligingscamera’s staan. Deze staan in een database. Zo kan de politie snel beelden van een overval achterhalen.

Zo was een overval op een juwelier in Rotterdam waarbij de politie live mee kon kijken in de winkel via een camera en ook buiten de situatie in de gaten wist te houden, middels een camera van de gemeente.