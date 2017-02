Carnaval feestje voor dievengilde

Volgens het verbond is de kans op inbraakschade in Brabant en Limburg tijdens de carnavalsperiode twee keer zo groot als op een normale dag.

De verdubbeling van het aantal claims doet zich ieder jaar voor – van de zaterdag voorafgaand aan de start carnaval tot en met aswoensdag. Daarbij gaat het om claims van inbraakschade op de opstalverzekering: denk aan schade door het openbreken van de deur. Maar ook diefstal van een buitenlamp of uithangbord wordt op deze verzekering geclaimd. De verdubbeling is alleen in de zuidelijke provincies zichtbaar.

Webwinkel Feestkleding 365 verzamelde bij de politie gegevens van zakkenrolincidenten in de zuidelijke provincies tijdens de afgelopen vier carnavalsperioden voor hun jaarlijkse carnavalsonderzoek. Hoewel het aantal incidenten de afgelopen vier jaar flink is gedaald – net als het aantal zakkenrollen gedurende de rest van het jaar – is er een duidelijke piek zichtbaar tijdens carnaval.

Maastricht spant qua zakkenrollers al jaren de kroon. Vorig jaar waren er 113 meldingen binnengekomen van mensen die een portemonnee, mobieltje of tas misten. Dit is aanzienlijk hoger meer dan in carnavalssteden als Breda (39 meldingen) Den Bosch (45 meldingen).

In Noord-Brabant moeten vooral de Eindhovenaren extra goed op hun bezittingen letten; in 2016 werden hier tijdens carnaval 95 meldingen van zakkenrollerij gedaan.