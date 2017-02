Alle reizigers moesten direct de stationshal verlaten en er ging een alarm af. Dat is te zien op beelden die op Twitter staan.

Het lijkt erop dat de ontruiming rustig verloopt. Tegelijkertijd melden reizigers via Twitter dat mensen naar buiten rennen en in paniek zijn.

Waarom het brandalarm afging is niet duidelijk. Mogelijk was er sprake van rookontwikkeling in één van de eetgelegenheden in de stationshal.

Utrecht Centraal wordt ontruimd. Onduidelijk waarom. pic.twitter.com/zqcA1d48SD— Roel van Niekerk (@RoelvanNiekerk) 25 februari 2017

