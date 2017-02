Op de poster was een grote Pippi Langkous te zien die haar middelvinger opstak. Bosch zegt tegen AT5 dat ze dat een ’ongelooflijk grof gebaar’ vindt. „We wonen er tegenover en keken door het raam de hele dag uit op een opgestoken middelvinger.” Haar man heeft de middelvinger met een wit papiertje afgeplakt. „Het is bij Artis, er komen de hele dag kinderen voorbij.”

Er is inmiddels een boze brief naar de VPRO gestuurd. Mocht het paar dezelfde posters op andere plekken zien, dan overwegen de twee die ook onder handen te nemen. „Maar we hebben niet altijd een ladder bij ons.”