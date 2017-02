Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bernhard mikt op hoger bedrag Hollandse 100

25 min geleden

Prins Bernhard heeft de verwachtingen voor de opbrengst van De Hollandse 100 naar boven bijgesteld. Zei hij eerder deze maand nog in het tv-programma Jinek te mikken op twee ton, nu is het streefgetal 350.000 euro. Van dit bedrag is inmiddels al 61 procent toegezegd.