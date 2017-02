premium

Oplichter Olav Baartmans opgepakt in Thailand

50 min geleden Onze Correspondent

BANGKOK - Het is nog onduidelijk of Olav Baartmans, die gisteren werd opgepakt op het in Thailand, zijn straf gaat uitzitten in Nederland. De Nederlander lichtte voor miljoenen euro’s beleggers op met zijn investeringsfonds Golden Sun Resorts. Hij hield zich tien jaar lang schuil in Thailand.