Politieke vrouwen houden het netjes

PVV-Kamerlid Fleur Agema ging er, net als haar baas Geert Wilders vaak doet, met gestrekt been in. Zo nam ze VVD-politica Jeanine Hennis de maat over de ouderenzorg. Die moest als enige coalitiepoliticus de ballen uit het doel houden na vier jaar regeringsverantwoordelijkheid, want haar PvdA-collega Khadija Arib ontbrak; zij wil volgens de presentator ook in verkiezingstijd als Kamervoorzitter ’boven de partijen’ staan. Ze staat nochtans gewoon op de lijst voor de PvdA op 15 maart.

SP’er Renske Leijten haalt in de Kamer vaak geregeld uit, maar was bij dit debat opvallend kalm en probeerde redelijkheid uit te stralen. Ook D66’er Stientje van Veldhoven deed het rustig aan.

Vanavond is er bij RTL een debat tussen de lijsttrekkers van PvdA, SP, CDA, D66 en GroenLinks.