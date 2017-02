Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Twee agenten mishandeld in Breda

22 min geleden

BREDA - Twee agenten zijn in de nacht van zaterdag op zondag tijdens het carnaval mishandeld in het centrum van Breda. Bij de arrestatie van een 27-jarige en 36-jarige man uit Alblasserdam werden ze tegen het hoofd en in het gezicht geslagen.