premium

Man ernstig gewond na beknelling

1 uur geleden

EINDHOVEN - Een man is zondag met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd, nadat hij bekneld raakte tussen een camper en een auto. Doordat de camper niet op de handrem stond en de bestuurder in kwestie al was uitgestapt, rolde het voertuig naar achter, waardoor de man vast kwam te zitten tussen de camper en de auto die in het vak ernaast geparkeerd stond.