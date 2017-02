Wilders: moordenaar Pim Fortuyn radicale moslim

,,Pim Fortuyn was een held, die voor ik mijn partij begon, al de problemen aankaartte die ik nu adresseer, en onfortuinlijk is hij vermoord door een radicale moslim", zegt de PVV-leider in het gesprek met het Duitse ARD.

Fortuyn werd op 6 mei 2002 vermoord door ’milieuactivist’ Volkert van der G., die later werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar. Hij gaf als motief op dat hij in Fortuyn een groeiend gevaar voor de samenleving zag, met name voor kwetsbare groepen zoals asielzoekers en moslims. Van der G. is geen moslim.

Wilders laat via Twitter weten dat hij ’natuurlijk’ Theo van Gogh bedoelde en zich tijdens het interview had vergist. Van Gogh werd in 2004 om het leven gebracht door Mohammed B..

Ik bedoelde Theo van Gogh natuurlijk, vermoord door een radicale moslim in het jaar 2004 toen ik ook in de beveiliging kwam. https://t.co/soPaZvgwYH— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 26 februari 2017

Hier het fragment waarin Wilders bij Duitse tv beweert dat Fortuyn door radicale moslim is vermoord, Volkert van der G kom er maar in.... pic.twitter.com/tz07eseZtE— Martijn vander Zande (@vanderzande) 26 februari 2017