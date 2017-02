premium

Linda de Mol wint oeuvreprijs tv-beelden

1 uur geleden

HILVERSUM - Linda de Mol is dit jaar de winnares van de tv-beelden oeuvre award. Dat maakte de organisatie van het jaarlijkse evenement maandag bekend. Deze award wordt uitgereikt aan iemand die van bijzondere betekenis is of is geweest voor de Nederlandse televisie.