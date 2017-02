Een paar honderd vluchten moest worden geannuleerd, waardoor duizenden reizigers op de luchthaven strandden. Ook de dagen erna waren er veel problemen om iedereen weg te krijgen. Volgens gedupeerden was er sprake van 'totale chaos'.

KLM-passagiers René en Desiree Hajee uit Barendrecht spreken schande van de arrogante manier waarop KLM hen heeft behandeld. ,,Wij wilden vrijdag naar onze zoon in Trondheim vliegen, maar we werden op Schiphol opgehouden door enorme wachtrijen. Toch waren we nog op tijd aan de gate, maar we mochten niet meer instappen, omdat het toestel vol zat. De KLM-baliemedewerkster heeft ons compleet genegeerd, terwijl we geldige tickets hadden."

Tot overmaat van ramp was de KLM-vlucht zaterdag ook al overboekt, waardoor ze zonder succes op de wachtlijst werden gezet. ,,Nu vliegen we pas dinsdag, maar wel met 170 euro bijbetaling. Vreemd want wij hebben geen schuld. We voelen ons door KLM misleid en bedrogen en eisen excuses", aldus Hajee.

Overmacht

KLM liet zondagavond weten de commotie te betreuren. ,,Storm is overmacht. Wij proberen de gevolgen voor onze vluchten zo goed mogelijk op te lossen. Soms lukt dat niet. Dat spijt ons. Het is gebruikelijk dat passagiers dan kosteloos worden omgeboekt naar een andere vlucht en zonodig een hotel krijgen", aldus de woordvoerster.

Als reizigers zich door eigen nonchalance te laat aan de gate melden, hebben ze volgens haar geen recht van spreken. ,,Passagiers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om op tijd te zijn."

Hajee bezweert dat dit het geval was. ,,Het is zeer onrechtvaardig hoe KLM ons neerzet. We zijn van het kastje naar de muur gestuurd. Dat is onacceptabel en we laten het er niet bij zitten. Onze vakantie is verziekt."