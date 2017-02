BuZa dwarsboomde onderzoek smeergeld Saoedisch koningshuis

Dit blijkt uit de documentaire ’Inzake Saoedi-Arabië’ die omroep Human maandagavond uitzendt. De uitzending is gebaseerd op delen van het FIOD-dossier die in handen zijn gekomen van Human.

Smeergeldaffaire

De documentaire borduurt voort op eerdere publicaties van De Telegraaf uit 2013 over de smeergeldaffaire, waarbij op basis van verklaringen van een ex-directielid werd onthuld dat Ballast Nedam honderden miljoenen euro’s had betaald aan een lid van het Saoedische koningshuis in ruil voor militaire bouwopdrachten op het Arabisch schiereiland. De meeste smeergeldbetalingen (ruim 450 miljoen dollar), werden gedaan aan prins Alwaleed bin Talal Alsaud, een van de rijkste mannen ter wereld.

Foto: Dijkstra / Peter Brom

Betrokken rechercheurs die het onderzoek naar de smeergeldbetalingen deden, beklaagden zich destijds in De Telegraaf over hinderlijke bemoeienis van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij hun recherchewerk. Toenmalig minister Frans Timmermans (PvdA) ontkende in reactie op het Telegraaf-artikel dat zijn ministerie zich met het onderzoek bemoeide en liet na vragen hierover van SP-Kamerlid Harry van Bommel aan de Tweede Kamer weten dat „diplomatieke, economische of andere belangen van Nederland in Saoedi-Arabië op geen enkele wijze van invloed mogen zijn op het strafrechtelijk onderzoek naar de smeergeldaffaire.”

Geheime smeergeldboekhouding

Uit de Human-documentaire blijkt dat niet alleen prins Alwaleed, maar ook de Saoedische koningen Abdullah en Fahd, beiden inmiddels overleden, genoemd worden in de geheime smeergeldboekhouding van Ballast Nedam. In de schaduwboekhouding hebben alle betrokkenen schuilnamen. Zo heet prins Alwaleed ’Tijger’, wordt koning Fahd ’Adriaan’ genoemd en heet Abdullah ’Bassie’.

Ballast verbouwde uiteindelijk voor 580 miljoen dollar twee vliegvelden in Saoedi-Arabië. De FIOD vermoedt dat die opdrachten eigenlijk maar 249 miljoen waard waren en dat Ballast de eerder betaalde smeergeld bij de rekening optelde.

’Bedrijven geadviseerd’

Prins Alwaleed liet in 2014 in een schriftelijke reactie aan De Telegraaf weten dat hij „jaren geleden verschillende internationale bedrijven, waaronder Ballast Nedam, geadviseerd over zaken doen in Saoedi-Arabië. De eerlijke dienst die hij heeft geleverd aan Ballast Nedam heeft zowel het bedrijf zelf als Nederland geholpen”, zo luidde de verklaring namens hem.

De Prins ontkende „speculaties in de pers” over betrokkenheid bij de betaling van steekpenningen in Saoedi-Arabië. Volgens hem was dat ’simpelweg onjuist’.

Lintje

De dank van Nederland voor zijn adviezen werd volgens de prins in 2003 erkend door het toekennen van de onderscheiding in de orde van Oranje-Nassau. Het lintje werd hem destijds opgespeld door toenmalig minister Dekker (VROM).