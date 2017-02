Pechtold stelt mbo-klas teleur

Pechtold bezocht de mbo-klas voor het televisieprogramma De Klas Kiest van Editie NL. Andere lijsttrekkers gingen hem in de afgelopen weken voor.

Bij aanvang van de uitzending werd de leerlingen gevraagd of ze dachten op D66 te gaan stemmen. De helft van de klas was daar wel voor te porren. Na afloop bleek dat aantal flink echter geslonken te zijn.

De studenten bleken af te haken toen ze hoorden dat het extra geld in het onderwijs dat D66 wil uittrekken veelal naar de basisschool gaat en niet naar hun eigen portemonnee.

De studenten van ROC Mondriaan in Den Haag snappen met name niet waarom D66 als zelfbenoemde onderwijspartij het leenstelsel niet afschaft. „Ik doe nu mbo, maar ga geen hbo doen omdat mijn schuld dan nog hoger wordt”, probeerde een leerling uit te leggen. Hij kreeg bijval van anderen.

Pechtold vindt het echter te verdedigen dat studenten financieel bijdragen aan hun eigen toekomst, zeker als ze een hoge opleiding doen en later relatief veel gaan verdienen. Hij wijst erop dat studenten waarvan de ouders het niet kunnen betalen wel een forse overheidsbijdrage krijgen. De D66-lijsttrekker wil in totaal 4,5 miljard euro extra voor onderwijs uittrekken. Dat geld moet vooral naar kleinere klassen en een betere kwaliteit van het onderwijs.

Dat D66 de portemonnee wijd open wil trekken voor fietsers was een andere leerling opgevallen. „Een half miljard euro voor fietssnelwegen”, riep hij verbijsterd uit. „Waarom? We hebben al goede fietspaden en die zijn zeer veilig.”

Een andere leerling wilde weten wat eigenlijk het grote verschil is tussen D66 en GL. Pechtold antwoordde dat hij vindt dat GL ’vooral idealistisch’ en D66 ’vooral realistisch’ is. Een goed voorbeeld daarvan ziet hij in terrasverwarmers waar GL een verbod op wil. „Ik ga mensen toch niet pesten door terrasverwarmers te gaan verbieden? Als ze maar op schone energie draaien.”