Praalwagen in lichterlaaie

31 min geleden

BEEK - De wagen van carnavalsgroep Fataal uit het Gelderse dorp Nieuw-Dijk is maandagmiddag afgebrand. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.