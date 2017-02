Kliko's vlogen door de lucht en daken raakten beschadigd. Van zeker vier huizen vlogen de pannen van het dak.

„Het duurde eigenlijk heel kort - één à twee minuten - maar het was wel even schrikken', vertelt Karel Struik aan Omroep Gelderland. Hij woont met zijn vrouw in de wijk De Kromme Akker. „We hebben schuiframen en deze stonden helemaal bol. We zagen ook allemaal stoelen en tafels op ons balkon door elkaar vliegen. De schade valt gelukkig mee, maar zo'n windhoos heb ik nog nooit meegemaakt.”

’Zeer plaatselijk windhoosje’

,,Het gaat om een zeer plaatselijk windhoosje'', aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. ,,Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Tot nu toe hebben we ongeveer acht meldingen van schade binnengekregen.''