premium

Wilders: boodschap op carnavalswagen ’ziek’

43 min geleden

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders is verbolgen over de boodschap op een wagen in de carnavalsoptocht in het Duitse Düsseldorf. „Ziek”, reageerde Wilders maandag op de tekst ’Blond ist das neue Braun’ die onder de nagemaakte hoofden van Wilders, Marine Le Pen, Donald Trump en Adolf Hitler is bevestigd. De tekst vergelijkt de boodschap van de drie blonde politici met die van de bruinhemden in het nazi-Duitsland onder Hitler.