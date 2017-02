Klaver deed zijn uitspraak tijdens een zogenoemde Meetup, een bijeenkomst voor GL-enthousiastelingen, in Leiden. „Als signaal dat we uitsluiting en achterstelling niet accepteren”, legde hij uit.

Klavers verhaal werd er met veel enthousiasme ontvangen, maar ook klonk er enige scepsis. Toen hij opmerkte dat hij het „niet normaal” vindt dat hij enkel met mannelijke lijsttrekkers moet debatteren, kwam er reactie uit de zaal. „Je bent zelf een man”, riep een aanwezige tot hilariteit van de rest. Klaver reageerde daarop dat GL wel al zes keer een vrouwelijke lijsttrekker heeft geleverd.

Bijster origineel is Klaver bovendien niet. De PvdA kwam in de campagne van 2012 ook al met het plan om een kabinet samen te stellen dat voor de helft uit vrouwen bestaat. Dat is echter niet gelukt.

Klaver prees tijdens de bijeenkomst in Leiden zijn linkse collega’s die ook een progressief kabinet willen. D66 en CDA zijn op dit punt echter „een tikkie kleurloos”, naar zijn mening.