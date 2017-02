Alarm om resistente bacteriën

,,Als we het alleen overlaten aan vrijemarktpartijen, worden de nieuwe antibiotica die we het dringendst nodig hebben niet op tijd ontwikkeld'', zei een woordvoerster van de WHO maandag in een telefonisch gesprek met journalisten. Ze waarschuwde dat antibioticaresistentie ,,alarmerende proporties'' heeft bereikt.

Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. Eenvoudig te genezen ziektes kunnen daardoor weer levensbedreigend worden. De Nederlandse minister Edith Schippers (Volksgezondheid) kondigde eind vorig jaar al aan miljoenen te willen uittrekken voor onderzoek naar nieuwe antibiotica.