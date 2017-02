Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Bioscoopsteker voor de rechter

25 min geleden

AMSTERDAM - Een 26-jarige Amsterdammer moet dinsdag voor de rechter verschijnen omdat hij ervan verdacht wordt vorig jaar augustus drie mensen te hebben neergestoken in de Amsterdamse bioscoop The Movies. Ook zou hij iemand hebben bedreigd. De steekpartij vond plaats tijdens een bedrijfsuitje van de Amsterdamse filmtheaters The Movies en De Filmhallen.