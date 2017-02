premium

Krol: niet mijn beste dag

1 uur geleden

AMSTERDAM - Lijsttrekker Henk Krol van 50Plus heeft gereageerd op zijn gestuntel maandagavond bij Pauw & Jinek. In een poging de verwarring rondom zijn partij en de AOW-leeftijd weg te nemen repte hij op televisie tot twee keer toe over de WAO in plaats van de AOW. „Ik was moe na een lange dag”, laat Krol weten.