CdK geeft toe: ’Ik wilde schoonzus baantje geven’

Dat schrijft hij in een brief aan Provinciale Staten die in bezit is van de Volkskrant en Dagblad van het Noorden. In de brief aan de Staten beschrijft Tichelaar dat de herinrichting van Tetrode in 2015 niet op gang kwam. Hij schrijft in de brief: 'Hierop heeft de commissaris gevraagd met snelheid alsnog een ontwerp te realiseren en een aantal firma's genoemd, te weten Klinkenberg-SO en Roodbergen Dolfsma.'

De verantwoordelijk ambtenaar ging vervolgens met beide firma's aan de slag. Klinkenberg-SO is de bedrijfsnaam van Karin Klinkenberg, Tichelaars schoonzus. Zij factureerde in totaal 3105 euro aan de provincie. Roodbergen Dolfsma leverde uiteindelijk voor ruim 20.000 euro verlichtingselementen voor Tetrode.

In de brief staat verder: 'De commissaris heeft geen moment sturend willen optreden in de opdrachtverlening van de ambtelijke organisatie aan welk bedrijf dan ook. Het optreden van de CdK is ook niet als sturend ervaren door de ambtelijke organisatie. (...) Het college, en in het bijzonder de commissaris van de Koning, betreurt de ontstane commotie zeer.'