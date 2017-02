FIOD legt weer beslag in onderzoek windhandel

In plaats van het geld te investeren, zou sprake zijn van een piramidespel waarbij de inleg van nieuwe klanten van Hollandsche Wind en Noordenwind zou worden gebruikt om de beloofde rente te betalen aan bestaande klanten.

De belastingpolitie maakte dinsdag bekend dat vorige week beslag is gelegd op bankrekeningen en onroerend goed in Utrecht, het Gelderse Hengelo en Steenderen. In december vorig jaar werd ook al meermalen beslag gelegd, na signalen en aangiftes van diverse banken. Zij zagen grote, onverklaarbare stortingen op bankrekeningen en stelden de FIOD daarvan in kennis.

Over de omvang van het veronderstelde piramidespel kan nog niets worden gezegd. Wel bestaat volgens het Openbaar Ministerie de indruk dat de werving van potentiële beleggers gewoon wordt voortgezet. Het OM benadrukt dat het onderzoek niets te maken heeft met de windenergie van HollandseWind van energiebedrijf Eneco.

Op de website van Hollandsche Wind (’Ouderwetsch innovatief’) verklaart het bedrijf dat het onderzoek is ingesteld na meldingen van ING, die wettelijk verplicht is om grotere en niet-alledaagse boekingen te melden. „Wij kunnen gedurende het beslag niet over uw en onze financiën beschikken, zodat er geen enkele betaling plaats kan vinden”, aldus de verklaring. Er staat een groot bedrag van de obligatiekopers op de bankrekening. „Dat is voor iedereen uitermate vervelend, maar ook veilig.”