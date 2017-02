Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

GroenLinks duikt in de peiling

31 min geleden Redactie Parlement

Den Haag - GroenLinks heeft in de campagne voor de Kamerverkiezingen een opdoffer gekregen. In de nieuwste peiling van Kantar Public moet de partij drie virtuele zetels inleveren. GL staat nu op dertien zetels. Lijsttrekker Jesse Klaver reageerde bij de Universiteit Twente zuinigjes: „Het is een peiling.”